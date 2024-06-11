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グッチ インターロッキングG 17 925 リング　シルバー　リング　メンズ
商品番号 D88297965293
商品名

グッチ インターロッキングG 17 925 リング　シルバー　リング　メンズ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 9,534 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#Maki＠ブランド品✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨⭐️ブランド名：GUCCI　(グッチ)⭐️商品名：グッチインターロッキングG17925リング⭐️サイズ：17号⭐️色：シルバー（銀）⭐️付属品：保管箱、保管袋⭐️ランク：AB⭐️状態金属擦れ、変色が一部がありますが、全体的に綺麗なお品物です。これから現役で活躍できるお品です(*´∀｀*)乗馬具に使われる特別な鎖をモチーフにした複雑に絡み合う存在感のあるインターロッキングGメンズチェーンリングです。⭐️購入先大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂いております。鑑定済みの確実な正規品です、ご安心下さい。万が一正規品ではなかった場合は返品対応させて頂きます。シリアル№：⭐️ランク説明N/新品未使用S/未使用・未使用に近いSA/未使用に近いA/使用感の少ない綺麗な中古品AB/やや使用感があるが綺麗な中古品B/一般的な使用感のある中古品BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品お得なブランド一覧✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨#Maki＠ブランド品✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨管理番号：A1051E
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