クロスモチーフ・チェーン・ブレスレット

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商品詳細
クロスモチーフ・チェーン・ブレスレットCROSSMOTIFSILVERCHAINBRACELETご覧頂きまして誠にありがとうございます。定番の型で、はずれのない着けやすいデザインです。強いいぶし銀は元々のデザインです。使用品の為、細かい傷はございますが、全体的に目立つダメージや汚れも無く良好な状態です。サイズ全長：22.5cm幅：1.8cm重量：126ｇ材質：シルバー925刻印有り付属品：無しクロムハーツ好きの方にお勧めです！何卒宜しくお願いします。#シルバー925製#クロムハーツ#クロス喜平チェーンブレスレット#CROSSMOTIFSILVERCHAINBRACELET#シルバー925刻印#チェーンブレスレットメンズ#クロスモチーフ#SILVER銀#シルバージュエリーアクセサリーアクセサリー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/revamp306622.html
http://narcologia.ru/goods/kindness240805.html
http://narcologia.ru/goods/troupe937311.html
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