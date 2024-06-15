希少モデル✨PRADA　折財布　サフィアーノレザー　イエロー　三角ロゴ　型押し

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○ブランドPRADA プラダ○アイテムサフィアーノレザー 三角ロゴ 型押し イエロービタミンカラー 折財布 二つ折り ウォレット コインケース カードケースお札入れ2箇所◯付属品無し○色イエローyellow 黄色○素材サフィアーノレザー 革（レザー）○状態 一般的な中古品比較的綺麗な方ですが、小銭入れの汚れカード入れのマジック跡あります。若干香水の香りが残っています。一部型崩れがありますが、まだまだお使いいただけます。神経質な方、完璧を求める方ご遠慮ください。○サイズ（cm）タテ 約9.5ヨコ 約11マチ 約2（底幅）平置き実寸。素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。○購入先大手質屋にて購入○配送らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便への変更をする事もあります。変更後のお知らせはしていません。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますm(__)m財布形...二つ折りカラー...イエロー素材...本革96911.54.62.55