【希少】　フェラーリ　プーマ　F1 キャップ

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数年前、サーキットパドックにてフェラーリのチームより頂きました。それぞれのロゴがとてもかっこよく希少な商品です。メルカリなどのサイトにも出品で出回ることもほとんどなく、他の方とも被りにくいかと思います。飾っているだけでもかっこいいです。サインの記入など無しの未使用品です。こちら2点ございます。新品未使用ですが、一度人の手に渡っておりますのでご理解くださいませ。※他サイトにも出品中ですので、突然の削除ご容赦くださいませ。F1ferrariフェラーリプーマレッドサーキットキャップゴルフ