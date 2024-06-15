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【希少】　フェラーリ　プーマ　F1 キャップ
商品番号 X96123184443
商品名

【希少】　フェラーリ　プーマ　F1 キャップ
ブランド名 フェラーリ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前、サーキットパドックにてフェラーリのチームより頂きました。それぞれのロゴがとてもかっこよく希少な商品です。メルカリなどのサイトにも出品で出回ることもほとんどなく、他の方とも被りにくいかと思います。飾っているだけでもかっこいいです。サインの記入など無しの未使用品です。こちら2点ございます。新品未使用ですが、一度人の手に渡っておりますのでご理解くださいませ。※他サイトにも出品中ですので、突然の削除ご容赦くださいませ。F1ferrariフェラーリプーマレッドサーキットキャップゴルフ
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