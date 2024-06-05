VANS　バンズ　ERA エラ　ZHAOZHAO グレー×ピンク　ザオザオ

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2020年の新年を記念し、中国人アーティスト「ZhaoZhao（ザオ・ザオ）」とコラボレーションしたスニーカー“YearoftheRat”をリリース。2020年の干支にちなんで、ストリートを縦横無尽に行き交うネズミたちの冒険心と挑戦心を表現したデザインは、Vansが掲げる“OfftheWall”のスピリットにも通じるコレクションに仕上がっている。今モデルは、スエードのアッパーとアウトソールをグレーのモノトーンで統一し、レザーパッチが縫い付けられたヒール部が印象的で、シューレースやヒールパッチに採用したカラーがアクセントとなっている。当時の値段は9900円でした。メインカラー···グレー