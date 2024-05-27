【1針の存在感】一点物 ゴールドタイチンルチルペンダント チェーン付 ＧＴＫ４３

#ペンダント#ゴールド#タイチンルチル#シルバー925#ルース#天然石#パワーストーン#ネックレス◇クォーツに内包する1針の存在感が際立つ一品です！少し濃い目のクォーツには金色のルチルがぴったりですね^^＜ルチルの意味・効果＞内部に『金色の線』が入っていることから『金銭』を呼び込むパワーストーンとされ、特に、黄金色に美しく輝くものは金運のお守りとして古くから珍重されてきました。また、勝負強さをもたらす力があり、仕事や試験で競争で勝利を手にしたい人には、力強いサポートで進むべき道に導いてくれるでしょう。＜ペンダントトップ詳細＞・SILVER925（刻印あり）・サイズ（本体）：１．７ｃｍ×１．３ｃｍ×０．９ｃｍ・品番：ＧＴＫ４３・チェーンホール 約２．０ｍｍまで通ります。※１ｍｍステンレスチェーンをお付けします。30.35.40.45.50cmよりお選びください。☆ネックレスケース（内装がスウェード生地）もお買い求め頂けます。・金額：1000円/ケースその他、気になる点やお値段交渉はコメントお待ちしております^^【1針の存在感】一点物ゴールドタイチンルチルペンダントチェーン付ＧＴＫ４３虹入り金針水晶シルバー925アクセサリー天然石パワーストーン人気ネックレスルチルクォーツお盆夏休み敬老の日夏祭り花火大会浴衣デートギフト贈り物京海堂材質...シルバーカラー...ゴールド装飾...クリスタル



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タイチンルチルクォーツ - パワーストーンショップ 京海堂



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