新品☆COACH(コーチ)メンズ エンボス ブラック レザー コインケース

✨セール＆無料ラッピング承ります✨COACH(コーチ)のエンボスブラックシグネチャーレザーキーケース#lalaおすすめ高級感あるキーケースです(^^)■素材コーティング加工キャンバス×レザー■サイズ横10×縦6.5cm7.0cm(二段階ボタン調整)■仕様キーリング×5、リング×1✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼〈発送方法〉追跡ありのメルカリ便にて発送させて頂きます。発送方法はご相談頂ければ、変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。〈返品・交換〉検品後に発送させて頂いておりますが、万が一傷や汚れなどがありましたら、お気軽にお申し出ください。返品、交換承ります。〈アフターケア〉国内の全てのショップにてアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼※商品について私自身がアメリカロサンゼルスにて購入した正規品、本物です。国内へ持ち込む際に関税等も支払いしております。そのため、為替によって価格に変動がございますのでご了承ください。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してご購入ください✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼ご質問がありましたらお気軽にコメントください♪#レディース#メンズ115



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