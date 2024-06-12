ビジネススーツ スリーピーススーツ 3ピーススーツ ３点セット35 ...

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商品詳細
■状態：新品未使用■カラー：ネイビー グレー ワイン■素材：コットン、ポリエステルなど■サイズ：写真参考普段より小さめなので、1-2サイズ上をお勧めします★上着【S】着丈約64cm肩幅約40cm胸囲約88cm袖丈約61cm【M】着丈約65cm肩幅約41cm胸囲約92cm袖丈約62cm【L】着丈約67cm肩幅約42cm胸囲約96cm袖丈約63cm【XL】着丈約69cm肩幅約44cm胸囲約100cm袖丈約64cm【2XL】着丈約71cm肩幅約45cm胸囲約104cm袖丈約65cm【3XL】着丈約73cm肩幅約47cm胸囲約108cm袖丈約67cm【4XL】着丈約75cm肩幅約48cm胸囲約112cm袖丈約69cm【5XL】着丈約76cm肩幅約49cm胸囲約116cm袖丈約69cm★ベスト【S】着丈約52cm胸囲約88cmウエスト約74cm【M】着丈約53cm胸囲約92cmウエスト約77cm【L】着丈約55cm胸囲約96cmウエスト約80cm【XL】着丈約57cm胸囲約100cmウエスト約84cm【2XL】着丈約59cm胸囲約104cmウエスト約91cm【3XL】着丈約61cm胸囲約108cmウエスト約97cm【4XL】着丈約63cm胸囲約112cmウエスト約100cm【5XL】着丈約65cm胸囲約116cmウエスト約104cm★パンツ【S】着丈約100cmヒップ約92cm【M】着丈約101cmヒップ約95cm【L】着丈約102cmヒップ約98cm【XL】着丈約103cmヒップ約102cm【2XL】着丈約105cmヒップ約109cm【3XL】着丈約107cmヒップ約115cm【4XL】着丈約108cmヒップ約118cm【5XL】着丈約108cmヒップ約122cm
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