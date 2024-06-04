Majestic × MIAMI マイアミ大学 アノラック

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ご覧頂き誠にありがとうございます。【カラー・デザイン】グリーン×オレンジ×グレー系になります。襟元 ハーフジップファスナーを下げるとカレッジロゴ 刺繍フード付きドローコードストッパー付き腹部 MIAMI 刺繍ファスナーマジック留め ポケットサイドにもポケット左袖 majesticのロゴ文字 刺繍左裾元 着脱用ファスナー後面 カレッジロゴ ワッペンの縫い付け【サイズ】size:L着丈:71cm身幅:70cm肩幅:73cm(オレンジ袖側~オレンジ袖側までを採寸)袖丈:54.5cm裄丈:89.5cm(後襟元中央~袖先までを採寸)実寸XL程のサイズ感【素材・etc.】表地 ナイロン100% (PUCOATED)裏地 ポリエステル100%表地 ツヤのあまりない厚みのある生地裏地 キルティング生地記載はされていませんが、つなぎに中綿の入っているような厚みがあります。majestic中国製【状態】状態ランク:B状態ランク付けS未使用品Aダメージや使用感が少ないB使用感があるC使用感があり若干のダメージがあるD使用感があり多少ダメージがあるE古着なりの使用感があり大きなダメージがある数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。よろしくお願い致します。【見立て】Majestic×マイアミ大学全体がカレッジカラー、前後にMIAMIカレッジロゴがが大きく入るゆったり大きめサイズの古着アノラックになります。よろしくお願い致します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－-UniversityofMiami-1925年創立 略称:UM米国フロリダ州マイアミ市南西郊の高級住宅地、コーラルゲーブルス市に位置する私立総合大学。学生数は学部生・大学院生合わせて約13000人。カレッジフットボールの強豪としても有名。1980年代に黄金時代を迎え、これまでにNFLに多数の選手を輩出。カレッジカラー 橙、緑、白#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着#アウターの古着 #カレッジものの古着重ね重ねよろしくお願い致します。