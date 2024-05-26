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オリエンタル　ベリーダンス　洋書
商品番号 T49376312896
商品名

オリエンタル　ベリーダンス　洋書
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

十数年前にはるばる屋で購入し、一読して本棚にしまっておりました。オリエンタルダンス、主にトルコのベリーダンスについて書かれている洋書で、日本語訳の別冊がついています。昔の絵や写真がふんだんに掲載されていて、衣装の移り変わりを見ているだけでも楽しく見応えがあります。経年による傷みはそれなりにありますが、貴重な書籍と思われます。ベリーダンスが好きな方、ベリーダンスの起源や歴史、トルコのレジェンドダンサーに興味がある方、中古本にご理解いただける方に。まだ手元に置いておきたい気持ちもあり、出品を取り消す可能性もあります。
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