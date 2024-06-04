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- ☆早い者勝ち☆ ポケモンカード ミミッキュ CHR
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商品詳細
・裏面に白カケ、歪みあります。画像にて状態確認お願い致します。ご納得の上ご購入お願い致します。神経質な方はお控えください。すり替え防止の為返品はお受けできません。発送につきましてはローダーに入れて折れ、水濡れ防止にて発送致します。即日発送可能です。
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