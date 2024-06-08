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プレイノベル サイレントヒル ゲームボーイアドバンス GBA
商品番号 U27012296704
商品名

プレイノベル サイレントヒル ゲームボーイアドバンス GBA
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名プレイノベルサイレントヒルブランドKONAMIコナミ対応機種ゲームボーイアドバンス出品者の環境ではNintendoDSでプレイしました。今回の出品に際しテストプレイしてみましたが、起動やセーブも実用品としてはなんら問題の無い印象を受けました。現在ゲームボーイアドバンス(GBA)を所有していませんのでGBAでの起動は確認しておりません事をあらかじめご了承下さい。ゲームカセット本体、説明書、外箱には汚れ等は少なく良品の範疇かとは思いますが、説明書の角々に薄く折れ曲がりがございます。過度な期待はご遠慮下さいませ。
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