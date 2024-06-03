dbx 286A マイクプリアンプ プロセッサー

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商品詳細
動作確認済み。昔新品購入したものの殆ど使わずにラックにマウントしたままの状態でした。上面と下面に擦り傷などはありますが電源入れての稼働はほぼしていません。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。神経質な方はお控え下さい。電源コード、説明書のみ付属します。元箱、電源コードの2ピン変換アダプタはありません。
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