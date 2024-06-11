NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 本体

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ニンテンドースイッチ本体7月に購入したのですが、数回ほど使用して必要なくなった為出品させていただきます。箱の上の部分に少しへこみがありますが、本体は保護フィルムを付けているので外傷はありません。あくまで中古品なので神経質の方は御遠慮ください。メモリは256GBのものが入っております。付属品は全て揃っています。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo