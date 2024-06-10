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- 【源右衛門】古伊万里の伝統 日本銘窯 舘林源右衛門作 祥瑞手芙蓉花鳥見込 大深鉢
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商品詳細
【日本伝統工芸】古伊万里の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 舘林源右衛門作の大深鉢になります。この深鉢は源右衛門特有の古伊万里伝統図柄で描かれた祥瑞手渕割芙蓉花鳥見込図の深鉢です。細かい図柄はすべて手描きになります。【大深鉢の寸法】直径３６.３㎝、高さ７.３㎝。【共箱】皿立付、箱はありません。【窯元価格】￥２７５,０００.－【送料】送料込みです。種類…大深皿素材…陶磁器焼き物ブランド…源右衛門 有田焼
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