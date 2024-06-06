ヤマハギターアンプ　THR5 アダプター付

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商品詳細
YAMHATHR5アダプター付。電池は単三型8本。動作確認済み。本体とアダプターのみ。音楽教室に通うため練習用に購入しましたが殆ど使用してません。目立つ傷はありませんがあくまでも中古品と認識して頂き神経質な方のご購入はご遠慮願います。トラブル防止のためNC.NRでお願いします。別サイトでも出品していますので早期取り消しする場合があります。
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