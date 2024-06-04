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コイキング ar PSA10 GEM MINT
商品番号 V54876298878
商品名

コイキング ar PSA10 GEM MINT
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私自身がPSAに鑑定を依頼し、PSAから受け取ったお品物です。衝撃、防水対策をして発送します。値下げ不可でお願いします。よろしくお願いします。★すり替え詐欺防止のため、　商品の確認は透明内袋の上から　開封せず行ってください。　開封後の返品はご遠慮ください。#ポケカ#ポケモン#ポケモンカード#PSA
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