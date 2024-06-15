SEVENTEEN ペンライト ver.3

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商品詳細
SEVENTEENセブチペンライトver.3OFFCIALLIGHTSTICK3カラット棒Carat棒1度中身確認の為開封後、保管。即購入⭕️Weverseshopで購入しました。点灯・動作確認しております。※電池はついておりません。匿名配送リサイクル資材で発送します。海外からの輸入品になります。初期不良等の責任は負いかねます。ごご理解いただける方のみご購入お願いいたします。基本的に返品は受け付けません。ご不明点のある方は事前にコメントお願い致します。SEVENTEENセブチセブンティーン韓国アルバムトレカフォトカードレイヤードカードポストカードフォールディングカードユニバuniversalMusicstoreweversejapanウィボス公式写真アルバムヒポチヒップホップチームHiphopteamパフォチパフォーマンスチームperformanceteamボカチvocalteamボーカルチームエスクプススンチョルジョンハンハニジョシュアジスジュンジュンフィホシスニョンウォヌウジジフンドギョムソクミンミンギュディエイトミンハオスングァンバーノンハンソルディノチャンS.COUPSJEONGHANJOSHUAJUNHOSHIWONWOOWOOZIDKMINGYUTHE8SEUNGKWANVERNONDINO
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