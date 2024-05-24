

目黒蓮 主演/映画【わたしの幸せな結婚】Blu-Ray豪華版3枚組＋特典付き 目黒蓮 主演/映画【わたしの幸せな結婚】Blu-Ray豪華版3枚組＋特典付き



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◆即購入OK⭕◆出品中の商品と同梱で150円お値引きします→#HARUmovieSnowMan目黒蓮主演映画【わたしの幸せな結婚】Blu-Ray豪華版3枚組●メーカー特典ジッパーバッグ付き(新品未開封)新品購入後一度視聴しています。取出し口のみ開封してますので、三方背ケースにもシュリンクがかかっています。綺麗な状態ですが、過度に神経質な方はご遠慮ください。※厚みがありますので緩衝材付き封筒での梱包になります■本編Blu-ray（本編114分）■特典Blu-ray①（121分）＜収録内容＞ビジュアルコメンタリー（収録メンバー：目黒蓮、今田美桜、塚原あゆ子監督）■特典Blu-ray②（270分）＜収録内容＞・メイキング・ナビ特番映画『わたしの幸せな結婚』公開記念特番 恋愛大調査＆異能バトルSP フルver.映画『わたしの幸せな結婚』公開記念特番 豪華キャスト徹底解説SP・イベント映像集 プレミアイベント＆完成披露試写会／公開直前昔遊びイベント大ヒット祈願イベント／初日舞台挨拶／公開後大ヒット舞台挨拶・インタビュー映像・予告編集特報、予告、プロモーション映像、TVスポット■仕様・外装・デジパック・特製三方背ケース■封入特典（初回生産限定）・特製ブックレット・ミニクリアファイル＜キャスト＞目黒蓮（SnowMan）今田美桜渡邊圭祐/大西流星（なにわ男子）/尾上右近土屋太鳳(特別出演)/火野正平石橋蓮司「わたしの幸せな結婚豪華版('23映画「わたしの幸せな結婚」製作委員会)〈3枚組〉」目黒蓮/今田美桜/塚原あゆ子定価:￥9020#目黒蓮#今田美桜#塚原あゆ子#CD・DVD#Blu-Ray