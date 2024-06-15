ラス1★スキズ★ハン ★サウェ ラキドロ 第2弾 フード　パーカー　2枚セット

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商品詳細
★スキズ★ハン★サウェラキドロ第2弾フード パーカー 2枚セットstraykidsスキズ5-STARSoundwave2ndラキドロトレカSOUNDWAVE2ndLUCKYDRAWEVENTThe3rdAlbum5STAR5-starCDアルバム発売記念ラキドロイベント★韓国限定。★日本未発売、日本未入荷。ーーーーーーーーーーーー・イベント限定特典・Soundwaveサウェーーーーーーーーーーーー★新品、未使用。★水濡れ防止のOPP袋にいれ、ダンボール補強で梱包します。★匿名配送で安心、メルカリ便で発送します。★同梱希望があればページを作りますので、コメントよりご連絡ください。#韓国スキズはコチラ※ご質問はコメントにお願いします。luckydraw2nd特典トレカラキドロ2次トレーディングカード トレカ
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