マーティン カラー神経解剖学―テキストとアトラス

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商品詳細
「マーティンカラー神経解剖学テキストとアトラス」ジョン・H・マーティン/野村嶬/金子武嗣/伊藤和夫定価:￥6519（税込7171）#ジョン・H・マーティン#野村嶬#金子武嗣#伊藤和夫#本写真の用に1部マーカーがあります。またp7からp10までページが外れています。閲覧には問題ございません。ご検討の程宜しくお願い致します。開きぐせございます。気軽に質問などお願いします。
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