ポケモン　ポケモンカード　ポケカ　まとめ売り　rrr rr 計118枚

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商品詳細
ポケモンカードポケカRRRrrrRRrrまとめ売りRRR43枚 RR72枚 計115枚写真6に３枚プラスしました。RRR1枚 R2枚プラスになったので計118枚です。目立ったキズ、汚れはありませんが、気になる方はお控えください。素人保管です。ネコポス発送予定質問コメントあればよろしくお願いします。
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