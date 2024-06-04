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ポケモン　ポケモンカード　ポケカ　まとめ売り　rrr rr 計118枚
商品番号 E86059476846
商品名

ポケモン　ポケモンカード　ポケカ　まとめ売り　rrr rr 計118枚
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,158 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードポケカRRRrrrRRrrまとめ売りRRR43枚　RR72枚　計115枚写真6に３枚プラスしました。RRR1枚　R2枚プラスになったので計118枚です。目立ったキズ、汚れはありませんが、気になる方はお控えください。素人保管です。ネコポス発送予定質問コメントあればよろしくお願いします。
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