鳥山明の世界　展示イラスト集

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閲覧有り難うございます。1993年〜1995年にかけて川崎市市民ミュージアム、いわき市立美術館、高松市美術館、北海道立旭川美術館、神戸阪急ミュージアム、熊本県立美術館で開催された「鳥山明の世界」展の展示イラスト集です。サイズ 30cmX30cm◯状態個人保管ですが古い本なので経年劣化、カバーの痛みよれ等がございます。◯内容「ドラゴンボール」のイラスト、「ドクタースランプ」のイラストが多数。日本語と英語の解説も至る所にあり、外国人も楽しめる144ページの情報量満載のイラスト集です。