PICO4 VR 128GB 開封・動作確認のみ　ほぼ新品　おまけ付き

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PICO4VRセット2023年6月に新品購入し、開封、充電のみしまして、全く使用しませんでした。そのまま暗所保管していたので、必要な方にお譲りします。付属品は全て未開封、未使用品となります。おまけで保管時に内側レンズに埃が入らないようにするためのカバーと、顔が当たる所に使用するシリコンのフェイスカバーもおつけします。早い者勝ちです。ペットおりません。タバコ吸いません。すり替え防止の為、返品はご遠慮願います。基本的に即日発送、遅くとも翌日には発送手続きさせていただきます。よろしくお願いいたします。#VR#PICO#PICO4#ピコ#ピコ4#oculus#oculusquest#game#ゲーム