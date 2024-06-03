山口一郎　原画　花　ポストカードサイズ　裏面絵入り

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画家「山口一郎」 Exhibition 画家「山口一郎」 Exhibition



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※プロフィールを必ずご覧下さい。山口一郎さんの原画、ポストカードサイズです。コレクション整理のため出品いたします。IDEEにご本人が在廊された際に購入し、その場で裏面にキリンの絵を描いて下さりました。貴重なものですので大切にして下る方にお譲り出来ればと思います。⚫︎完璧をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。⚫︎お値下げ不可⚫︎気泡緩衝材に包んで郵送いたしたす。