【ケース新品】幻燈　ヨルシカ　レンタル限定　CD

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※お値下げ不可、即購入OKです。プチプチ梱包して封筒で発送します。24時間以内に発送します。※出品に際してプラケースを新品に交換しました。「幻燈」ヨルシカ#ヨルシカ#幻燈#CD・DVD#非売品【収録曲】01.都落ち02.ブレーメン03.チノカテ04.月に吠える05.45106.又三郎07.老人と海08.左右盲09.アルジャーノン10.第一夜レンタル限定CD非売品CDレンタル落ちのお品です。レンタル用のシールや印字があります。再生確認済です。中古品に理解頂ける方のご購入お待ちしております。よろしくお願いします。