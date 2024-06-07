NieR:Automata Black Box Edition ニーアオートマタ

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商品詳細
ニーアオートマタブラックボックスエディション『NieR:Automata』数量限定BOXの未開封品です。購入当時の包装ビニールに包んだまま暗所で保管しておりました。経年劣化によりテープの剥がれがありますが、BOX自体に傷や汚れなどはほぼ無い状態です。保管には気を遣っておりましたが、完美品ではないので気になる方はご注意下さい。【BOX内容】※写真5枚目イメージ・2Bフィギュア※写真6枚目イメージ・アートブック・ライブ音源CD・小説・PS4ソフトスクウェアエニックスe-STORE専売の数量限定品です。貴重なものだと思います。よろしければ御検討下さい。#Nier#NieRAutomata#ニーアオートマタ#ヨコオタロウ#2B#ヨルハ#限定#フィギュア
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