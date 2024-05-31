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フェルナンデス　THE FUNCTION
商品番号 S26199979025
商品名

フェルナンデス　THE FUNCTION
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古いストラトタイプのギターです。写真より状態判断ください。傷は多いですが、フレットの減りは少なく、ネック状態もいいので、ご自身でカスタムされる方、いかがでしょうか。ネックとボディを外した状態で発送します。ジャンクとして出品します。タイプ···ストラトキャスタータイプ
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