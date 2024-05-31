フェルナンデス　THE FUNCTION

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商品詳細
古いストラトタイプのギターです。写真より状態判断ください。傷は多いですが、フレットの減りは少なく、ネック状態もいいので、ご自身でカスタムされる方、いかがでしょうか。ネックとボディを外した状態で発送します。ジャンクとして出品します。タイプ···ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/flight15128.html
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