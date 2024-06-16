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薄板構造力学
商品番号 D65520536940
商品名

薄板構造力学
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです。カバーに入れていたので中身は綺麗だと思います。最後の写真、会社のハンコが押されてますので気にならない方どうぞ。同梱割引しております。#ゴリラのぞき部屋「薄板構造力学」関谷壮/斉藤渥定価:￥9000#関谷壮#斉藤渥#本#電気・機械／機械
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