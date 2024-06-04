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【新品未開封】NEOGEO X GOLD　ネオジオX　SNK
商品番号 I23709447142
商品名

【新品未開封】NEOGEO X GOLD　ネオジオX　SNK
ブランド名 ネオジオ
特別価格 税込 25,826 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#他の出品中のゲーム機はこちら！■状態・使用感・新品未開封■特徴・貴重な新品未開封です。・コレクションとしても価値があります。■付属品・完品■発送について・匿名配送にて発送致します。・梱包は緩衝材を用いた簡易方法となります。■その他・こちらにて値下げ等の操作をしておりますので、　大幅な値下げ交渉等は、お控え下さい。・質問は24h以内に返答いたします。　お気軽にお声掛け下さいm(__)m■検索用#ネオジオ#ネオジオXゴールド#neogeox#レトロゲーム695
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