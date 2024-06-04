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生花早満奈飛 生花早学 生花早まなび 　復刻 全１０冊揃 初版 初版本 楡書房
商品番号 L87525572563
商品名

生花早満奈飛 生花早学 生花早まなび 　復刻 全１０冊揃 初版 初版本 楡書房
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 14,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

生花早満奈飛生花早学生花早まなび　復刻全１０冊揃初版初版本楡書房です。復刻和装本１０冊揃　２８７頁注釈（北條明直・解説、注釈）１冊　２０頁原本索引冊子付　帙　天保6年－嘉永４年刊の複製初版初版本定価：35000円鶏鳴舎暁鐘成（和泉屋弥四郎）・編／一本亭魚鱗、真萩庵老人、紅葉亭老蕉、荒陵純浄房、藤迺家主人、山田耕、伊勢の髪長、松廼庵主、萩之舎主人、十三軒糸麻呂・序文鶏鳴舎暁鐘成（和泉屋弥四郎）・編／一本亭魚鱗、真萩庵老人、紅葉亭老蕉、荒陵純浄房、藤迺家主人、山田耕、伊勢の髪長、松廼庵主、萩之舎主人、十三軒糸麻呂・序文／北條明直・解説、注釈自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　生花早満奈飛　生花早学　生花　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　昭和レトロ　値下げ#生花早満奈飛#生花早学#生花早まなび#鶏鳴舎暁鐘成#和泉屋弥四郎#和泉屋_弥四郎#和泉屋#北條明直#北條_明直#生花#華道#値下げ
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