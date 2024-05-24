☆レア　新品　フレディマーキュリ　バルセロナ　スペシャルエディション　コレクショ

★レア品★新品「バルセロナ(スペシャル・エディション)」フレディ・マーキュリー\u0026モンセラ・カバリエFreddieMercury\u0026MontserratCaballe3SHM-CD+DVD海外ライナー対訳、歌詞・対訳付説明クイーンのヴォーカリスト、フレディー・マーキュリーが、スペイン人ソプラノ歌手、モンセラ・カバリエと作り上げた意欲作『バルセロナ』が、オーケストラ・パートとともに蘇ったアルバム。フレディの長年の夢であった、ロックとオペラの融合が実現した作品。FreddieMercury\u0026MontserratCaballe#フレディ・マーキュリーモンセラ・カバリエ#フレディ・マーキュリー_モンセラ・カバリエ#CD・DVD#クイーン #Queenレア盤につき、値下げ交渉は対応しません。宅急便コンパクトで発送予定です。queenクイーン