PlayStation4 Pro 1TB CUH-7200CB

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SONYPlayStation4CUH-7200CB01購入、コメント前にプロフィールをご確認ください。値引き交渉等もそこに明記しております。2020年1月に新品にて購入しましたが、PS5を購入しましたので出品致します。マイク、コントローラーの充電器、説明書欠品です。元々ついていたコントローラーは買い替えてしまったので、ネイビーです。多少使用感ありますが、問題なく動作します。大切に使っていたので本体に目立った傷などもございません！初期化済み！※保証期間は過ぎてしまっております。その他ご不明な点がごさいましたらコメントにてご質問下さい。参考価格定価￥36,800#PS4#テレビゲーム#プレイステーション#プレイステーション4