BOYNEXTDOOR 「WHY..」 アメリカ TARGET 特典 ソンホ

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商品詳細
※※※購入意思のない、いいね！不要※※※BOYNEXTDOOR「WHY..」アメリカUSA限定特典ソンホ■内容：●TARGET ソンホ 2枚セット■状態：トレカ・フォトカード類は確認後持ち出すことなく大切に保管しておりますが、印刷擦れや細かい初期傷、重なり傷等がある場合がございます。素人判断には個人差があり、細かくチェックできませんので、ご容赦くださいませ。※海外製品の性質を、ご理解ある方のみご購入ください。※自宅保管・一度人の手に渡っているため、神経質な方、完璧をお求めの方はご遠慮ください。水濡れ防止と簡易補強をして発送します。バラ売り✕ 取り置き✕ 値下げ交渉✕無言取引（購入後）✕メッセージ頂いてからの発送になります。即購入◎※お取引に時間のかかる方(支払い・受取評価の遅い方.代行等)はご遠慮ください。他にもBOYNEXTDOOR関連の出品ございます。→#ド_ボネクドまとめ他媒体でお声がかかった場合、予告なく削除させて頂きます。その他、ご質問などあれば商品説明・プロフィールをお読みになってからどうぞ(*´ω`*)記載済の内容については返信しておりませんので、ご了承くださいませ。.。*゜+。。.。・.。*゜+。。.。・.。*゜+BOYNEXTDOORボーイネクストドアボネクドボイネクボネドWHOWHYDAZEDMOODYLETTERSUNGHORIWOOJAEHYUNTAESANLEEHANWOONHAKソンホリウジェヒョンテサンイハンウナクLUCKYDRAWラッキードローラキドロSOUNDWAVEサウンドウェーブサウェM2UPowerStationパワーステーションパワステターゲットくまトレカ特典ヨントントレカポカフォトカードホログラムグリッターWeversealbumウィバースアルバムジャンル···韓流/KPOP
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