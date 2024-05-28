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超レア！ウルティマⅦⅠ ペイガン Clue book 金井哲夫 LOCUS
商品番号 D12705035419
商品名

超レア！ウルティマⅦⅠ ペイガン Clue book 金井哲夫 LOCUS
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 8,064 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローカスの攻略本「ウルティマⅦⅠペイガンクルーブック」です。経年劣化はありますが、読むには支障はありません。大変稀少な本です。付属マップ2枚、一部破れがありますが付属します。帯も付属しますが傷みが強いです。状態はご理解ください。定形外郵便等で速やかに発送します。#ultima#ファミコン#fc#sfc#ps#プレイステーション#playstation#ブリタニア#ウルティマ8#ネクロマンサー#ビビドス#リソス#デボン#希少#貴重
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