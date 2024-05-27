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SEVENTEEN FML ユニバ 東京 会場限定 トレカ 未開封 コンプ
商品番号 V24100014338
商品名

SEVENTEEN FML ユニバ 東京 会場限定 トレカ 未開封 コンプ
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《ご覧いただきありがとうございます》SEVENTEENFMLペンミLOVE来場者会場限定トレカユニバ東京コンプリート13枚セット写真2〜3枚目の未開封のものをお送りします。※未開封品ですので、万が一中身に初期キズやスレ、その他不備等があった場合の保証はできかねます。ご了承いただける方、よろしくお願いいたします。厚紙補強+防水包装にて発送予定SEVENTEENセブンティーンセブチS.COUPSスンチョルJHONGHANジョンハンJOSHUAジョシュアJUNジュンHOSHIホシWONWOOウォヌWOOZIウジDKドギョムMINGYUミンギュTHE8ディエイトミンハオSEUNGKWANスングァンVERNONバーノンDINOディノケレン2023LOVEファンミファンミーティングFMLユニバーサルweverse東京大阪
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