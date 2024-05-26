【即日発送】体系的ソフトウェアテスト入門

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商品詳細
即購入歓迎！価格はアマゾンを参考にしています！あくまでも中古品としてご理解お願いします！他にも多数出品中！まとめ買い、送料分必ずお安くします。よければ覗いてください☆#まあむ書庫 「体系的ソフトウェアテスト入門:アジャイル開発時代のテスト計画、準備、実行、プロセス改善まで」CraigRickDavid/JaskielStefanP/宗雅彦/成田光彰定価:￥3800#CraigRickDavid#Craig_Rick_David#JaskielStefanP#Jaskiel_Stefan_P#宗雅彦#宗_雅彦#成田光彰#成田_光彰#本#電気・機械／電子通信
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