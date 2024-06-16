CAPCOM VS SNK サウンドトラック 2枚セット

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①CAPCOMVS.SNK2MILLIONAIREFIGHTING2001ORIGINALSOUNDTRACK②CAPCOMVS.SNKミレニアムファイト2000オリジナルサウンドトラック以上のCD2枚セットです。【写真2〜4枚目】・CAPCOMVS.SNK2MILLIONAIREFIGHTING2001ORIGINALSOUNDTRACKはブックレット、帯、ハガキ付きですが、ディスクに傷があります（出来る限り写真に傷が写る様に撮りましたが、写らなかった傷もあります）CDの再生確認時には【再生出来ない】【音飛び】などありませんでしたが、古い物ですのでご理解頂いた上でご購入をお願いします。ケースにも劣化や傷かあります、写真をご確認下さい。【写真5〜7】・CAPCOMVS.SNKミレニアムファイト2000オリジナルサウンドトラックはブックレットとCDのみとなっていて、ディスクの傷は少な目です。こちらは軽く再生確認だけしています、ご了承下さい。ケースにも劣化や傷かあります、写真をご確認下さい。※交渉中でも購入された方を優先させて頂きます。※バラ売り、取り置き、専用などは出来ませんので予めご了承ください。カプコンSNK格闘ゲームサントラゲームサントラ