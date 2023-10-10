絶体絶命 Beautiful AS ONE 4形態セット+特典(シリアル無し)

※まとめ買い以外値下げ不可※バラ売り不可※購入前に当方プロフィールを一読ください【商品内容】ジャニーズWEST絶体絶命BeautifulASONE4形態セット+特典(シリアル無し)WEST.初回A、初回B、初回C、通常盤の全形態セット映像はすべてBlu-rayになります。夏休み視聴シリアルのみ付きません。ご注意ください。【状態】[本体]すべて一度再生後、シュリンクに戻し暗所で保管[特典]柄を軽く確認したのみ。OPP袋に入れ保管中【お値下げについて】当方出品の他商品とまとめ買いいただける方のみ、送料差額分お値引きします。まとめ買いをご検討の方は、コメントよりお気軽にお声がけください。(出品中のジャニストグッズ：#ツナ出品中_WS)【梱包】CD：シュリンクの上から緩衝材で梱包特典：OPP袋に入れ、片面厚紙補強---新品に近い状態ではありますが、あくまで一度人の手に渡った中古品ということをご理解の上、ご購入をお願いいたしますm(__)m「絶体絶命/Beautiful/ASONE」ジャニーズWESTWEST.初回限定盤A初回限定盤B初回限定盤C通常盤初回盤A初回盤B初回盤C#ジャニーズWEST#CD・DVD#WESTꓸ



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