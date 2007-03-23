月刊アスキー別冊 蘇るＰＣ－９８０１伝説 永久保存版＆第２弾 ...

「月刊アスキー別冊 蘇るＰＣ－９８０１伝説永久保存版」2004年4月1日初版発行日本中のプログラマ、エンジニアは皆、このマシンで育った。懐かしい名作ゲーム26本がエミュレータで、今、Windows上に甦る-。巻末に「年刊ア・スキー」と題したパロディ版の2大袋綴じ付き。『月刊アスキー』別冊。ＣＤ－ＲＯＭ、袋とじは未開封。「月刊アスキー別冊 蘇るＰＣ－９８０１伝説永久保存版第２弾」2007年4月9日初版発行リアルタイムでPC-9801を体験した世代にとって、当時の熱き想いが蘇る「PC-9801ファンブック」、「PC-9801文化を紹介する本」という位置づけ。ＣＤ－ＲＯＭ、袋とじは未開封。#アスキー書籍編集部#本#コンピュータ／コンピュータ



蘇るPC-9801伝説 永久保存版 第2弾



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