・作者…「小林孔(とほる)」・作品名…「記載なし」・技法、サイズ…油彩、F8号若き頃の作品ですが、素晴らしい色彩感覚と色面構成によって成り立つ良い作品です。彼の作品は徳島県立近代美術館などに所蔵されています。額縁に傷がありますのでご了承下さい。



小林孔 油彩画 8号-



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