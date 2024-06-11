美健ガイド社　真弓定夫先生監修シリーズ　計18冊

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商品詳細
「白い悪魔白砂糖はもーいらない!!」「パンはもーいらない!!」「子宮頸ガンワクチンはもーいらない!」「ごはんはえらい!」「オイルショック」「肺をいじめないで!!」「ラッキーカムカム」「出口のない毒 経皮毒」③シャンプーリンス編④石けん合成洗剤編⑤歯みがき編「脳毒」①ゲームが脳を汚染する②携帯電話が脳を汚染する③テレビが脳を汚染する子どもは病気を食べている第1話 2つの孤食第2話 薄いガス室第3話 命を繋ぐ食べ物赤ちゃんからのメッセージ②出産後して欲しいことして欲しくないこと③離乳時して欲しいことして欲しくないこと一読したのみで状態はよいと思います。まとめてご購入いただけるかたをお待ちしております。#真弓定夫#桜夛吾作#本
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