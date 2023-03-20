IVE I'VEIVE LP レコード 封入トレカ ウォニョン

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IVEVINYLLPver[I'veIVE]1stFullAlbum封入トレカウォニョン即購入OK※本体の折れ目に巻き込まれていたため少し角に曲がった跡がございます。ご了承の上購入お願い致します。(余談ですが3枚購入し3枚ともウォニョンちゃんでしたがもう2枚はもっと酷く巻き込まれていてもっと曲がってしまってます(;ω;))