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新作　古藤格啓　ことう式あたまの整体THE GAME THE GATEフルセット
商品番号 F65042616382
商品名

新作　古藤格啓　ことう式あたまの整体THE GAME THE GATEフルセット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 19,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古藤先生の最新作です。今作は後頭骨テクニックです。かなり簡単でだれでも効果出せそうです。一度見たのみです。本編で収録されなかった筋肉編、THEGATEとセットです。THEGATEは16000円ほどです。『ことう式あたまの整体®THEGAME』本編（210分超えの理論／やり方解説映像）39,900円（税込43,890円）10月3日以降値上がりします。疑問や質問を解消できる！オンラインセミナー参加権（全3回）無料でプレゼント【特典1】目の疲れ・首周りのセルフケア無料でプレゼント【特典2】背中～腰までまとめて緩むセルフケア無料でプレゼント【特典3】後頭骨の歪みをリセットできるセルフケア無料でプレゼント【特典4】後頭骨歪みの法則シート無料でプレゼント【特典5】後頭骨フラクタルマップ無料でプレゼント【特典6】過去教材の約50%OFF購入権無料でプレゼント【特典7】古藤先生の生施術映像無料でプレゼント【特典8】アキレス腱の歪みを調整するテクニック無料でプレゼント【特典9】仙骨から後頭骨の歪みを取るテクニック無料でプレゼント【特典10】リクエストの多かった手技を映像としてプレゼント整体、クラニアルテクニック、長谷清夫頭蓋骨　頭蓋仙骨　オステオパシー
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