GBA グラディウスジェネレーション　ケース付き

自宅整理の為、出品致します。目立った傷、汚れ等は写真をご確認下さい。隠し要素全開放済みです。こちらも写真をご確認下さい。動作確認済みです。ケースも一緒に送ります。すり替え防止の為、返品は不可となります。ご了承下さい。宜しくお願い致します。



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