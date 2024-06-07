ASTRO ムンビン サナ DIFFUSIONラキドロ トレカ 韓国会場限定

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ASTROムンビン\u0026サナファンコンサートinソウル2023MOONBIN\u0026SANHAFANCONDIFFUSION韓国会場限定で販売されていたラキドロトレカ1枚になります。袋に入れて保管しておりましたが、海外製品の為、神経質な方はご遠慮下さい。プラスチックカードの為細かい傷などがついている場合があります。硬化ケース、防水加工で発送予定です。（通常のトレカと違い、プラスチック素材の厚めのトレカになっております）プロフィール確認の上、即購入可能です。値下げ対応は致しかねます、ご了承ください。※購入意欲のないいいねはご遠慮ください。ASTROMJジンジンチャウヌウヌムンビンラキユンサナトレカタンコンビニサナ