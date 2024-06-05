  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
商品番号 X72650960407
商品名

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 12,311 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

・商品状態：1回のみ使用の美品・付属品：全て揃っております。（写真をご参照下さい。）・使用帯域：2.4GHz・受信チャンネル数：1ch・同時使用可能数：6・音声出力コネクター：XLR・到達距離：最大伝送距離：約27m・レイテンシー：5ms未満・周波数特性：20-20KHz・駆動時間：約5時間(※フル充電時)・リチウムバッテリー内蔵(充電時間：約2時間)・ダイナミックマイクで使用可能(コンデンサーマイク使用不可)・24bit/48kHz非圧縮デジタル転送・最大伝送距離：約27m・ダイナミックレンジ：110dB・SN比：110dB・重量：トランスミッター約90g/レシーバー約90g・入力レベルスイッチ：MICモード0dB/LINEモード-10dB#Xvive#XV_U3
http://narcologia.ru/goods/choice526585.html
http://narcologia.ru/goods/assessor615603.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant717282.html

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
XV-U3　ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
Xvive U3 エックスバイブ マイクロフォン・デジタルワイヤレスシステム ダイナミックマイク用

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
XV-U3　ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
Xvive U3 エックスバイブ マイクロフォン・デジタルワイヤレスシステム ダイナミックマイク用 (U3 ダイナミックマイク用) (U3)

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
Amazon.co.jp: Xvive U3 エックスバイブ マイクロフォン・デジタル ...

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
XV-U3　ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
Xvive XV-U3 マイク用 デジタルワイヤレスシステム エックスバイブ XVU3

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
Xvive XV-U3 ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム | パンダ ...

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
XV-U3　ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
Xvive ( エックスバイブ ) XV-U3 ダイナミックマイク用ワイヤレス ...

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
XVIVE エックスバイブコンデンサーマイクロフォン用ワイヤレスシステム XV-U3C

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
U3 Dynamic Microphone Wireless System | Xvive

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
XV-U3　ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
XV-U3　ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム

Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム
SHURE ( シュア ) SM58-LCE + Xvive XV-U3 ポータブルワイヤレスマイク ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru