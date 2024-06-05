Xvive「XV-U3」ダイナミックマイク用ワイヤレスシステム

・商品状態：1回のみ使用の美品・付属品：全て揃っております。（写真をご参照下さい。）・使用帯域：2.4GHz・受信チャンネル数：1ch・同時使用可能数：6・音声出力コネクター：XLR・到達距離：最大伝送距離：約27m・レイテンシー：5ms未満・周波数特性：20-20KHz・駆動時間：約5時間(※フル充電時)・リチウムバッテリー内蔵(充電時間：約2時間)・ダイナミックマイクで使用可能(コンデンサーマイク使用不可)・24bit/48kHz非圧縮デジタル転送・最大伝送距離：約27m・ダイナミックレンジ：110dB・SN比：110dB・重量：トランスミッター約90g/レシーバー約90g・入力レベルスイッチ：MICモード0dB/LINEモード-10dB#Xvive#XV_U3



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