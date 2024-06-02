Newニンテンドー 3DS ホワイト

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商品詳細
NintendoNEWニンテンドー3DSホワイト検品したところ、スライドパッドに傷があります。それ以外はほとんど使用感のない非常に綺麗な状態です。4GSDカード、タッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。color:ホワイトゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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