【希少品】氷室京介 / DOCUMENT OF “POSTSCRIPT”



【完全受注生産】60TH ANNIVERSARY「DOCUMENT OF KYOSUKE HIMURO“POSTSCRIPT”」Blu-ray BOX



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氷室京介＜LAST GIGS＞の“追伸”ドキュメンタリー作品完成 | BARKS



氷室京介、還暦特報オンラインイベント開催と「DOCUMENT OF ...



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氷室京介のラストライブまでを追ったドキュメンタリー劇場限定グッズ ...



映画『DOCUMENT OF KYOSUKE HIMURO



氷室京介 60th

2021年2月20日発売60THANNIVERSARY「DOCUMENTOFKYOSUKEHIMURO“POSTSCRIPT”」Blu-rayBOX【完全受注生産限定品】 今から10年前、50歳を迎える氷室京介を1台のカメラが密着。それから彼がライブ活動無期限休止を宣言し、ステージを降りるまでの6年間を追ったドキュメンタリー。他では見ることが出来ない氷室京介の姿を捉えた超貴重映像とトータル6時間以上のインタビューを元に構成された本作品。60歳を迎えた今、ついにファン待望のBlu-rayBOXが誕生。 6年に渡り撮り溜めてきた貴重な映像全4部作と劇場版を収録した豪華Blu-ray4枚組。特典DISCには氷室京介60周年記念イベントを特別収録。【本編ディスク(Blu-ray)】Disc1：「THEATEREDITION」(115分＋映像特典1分) 映像特典：特報・予告Disc2：「PERFECTEDITION01」(120分)（第1章、第2章収録）Disc3：「PERFECTEDITION02」(125分)（第3章、「SPECIALGIFT」収録）【特典ディスク（Blu-ray）】(95分)「KYOSUKEHIMURO60thANNIVERSARYONLINEHANABILIVE“DISTANCE”」●HANABILIVE01.KISSME02.B・BLUE03.SUMMERGAME04.PARACHUTE05.TheSunAlsoRises06.IFYOUWANT07.DISTANCE08.ANGEL09.WildRomance10.Dreamin’●DOCUMENT01.エピソード1「ライブへの拘り」02.エピソード2「クリエーターとしての拘り」03.エピソード3「生き方の美学」04.エピソード4「変わらぬ佇まい」05.私たちが氷室京介を卒業できない理由BOXケースは若干の傷みがありますが概ね良好な状態です。その他ケース、ディスク共に良好な状態です。※帯は折れがあります。