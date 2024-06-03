16【DVD レンタル落ち】宮本武蔵　5枚セット

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【ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください】※トールケースなしのため、ディスクは不織布ケースに入れます※商品名／出演者宮本武蔵 5枚セット宮本武蔵般若坂の決斗+宮本武蔵二刀流開眼+宮本武蔵一乗寺の決斗+宮本武蔵巌流島の決斗中村錦之助■梱包につきましては簡易的ではございますが緩衝材付で発送します。■除菌とクリーニング作業のみ、簡易的な再生確認は行なっていますが、音飛び、画像の乱れがある場合がございます。(プレイヤーとディスクには相性がございます。こちらのプレイヤーで再生に問題がなくても、お使いのプレイヤーによっては、正常に再生が出来ない場合もございます）